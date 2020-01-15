На Кубани сельская чиновница принесла на работу поддельный диплом

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:38:17+03:00

На Кубани сельская чиновница принесла на работу липовый диплом Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Каневского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе. Выяснилось, что заместитель главы Придорожного сельского поселения муниципального образования Каневской район представила диплом о высшем образовании, выданный КубГУ.

- В университет направили запрос. Оказалась, что женщина там никогда не училась и диплом ей не выдавали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратурой была организована процессуальная проверка, в результате которой органами полиции в отношении бывшего заместителя главы поселения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных документов).

ИСТОЧНИК KP.RU