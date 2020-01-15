15 Янв. 2020 2020-01-15T10:04:11+03:00

В Новороссийске женщине, которая попала в ДТП, сделали трепанацию черепа

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В Новороссийске девушка со своим женихом попала в ДТП. Водитель автомобиля, который вез молодых людей на праздник, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.

Женщину в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и большой внутричерепной гематомой доставили в Городскую больницу №1. Ее обследовали, а после транспортировали в нейрохирургическое отделение Городской больницы. Здесь ей провели сверхсложную трепанацию черепа с удалением гематомы.

- Состояние пациентки уже улучшилось, отмечается положительная динамика, жизнеобеспечивающие функции не нарушены, она продолжает стационарное лечение в больнице, - сообщили в Instagram Горбольницы Новороссийска №1.

ИСТОЧНИК KP.RU