На Кубани пропал мужчина на инвалидной коляске

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:18:11+03:00

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В Армавире разыскивается Игорь Владимирович Евдокимов. Мужчина на инвалидной коляске уехал из дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Сотрудники учреждения забили тревогу и обратились в полицию. Вскоре на левом берегу реки Кубань нашли его коляску. Мужчину, у которого нет правой ноги, в ней не было.

- Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят звонить в ОМВД по Армавиру по телефону 3-20-02, - сообщает «Регион online» со ссылкой на следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павла Соколанова.

На вид мужчине 50-55 лет, рост 170-175 сантиметров, европейский тип лица, глаза карие, волосы прямые. Игорь Владимирович инвалид 1-ой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU