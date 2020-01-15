15 Янв. 2020 2020-01-15T10:43:12+03:00

В Тихорецком районе мужчина зарезал брата, приревновав к нему свою возлюбленную

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Инцидент произошел в ночь на 15 января. Родственники отдыхали у младшего брата в доме на улице Краснопартизанской в станице Фастовецкой.

Во время распития алкоголя между ними произошла ссора. Гость оказывал знаки внимания сожительнице хозяина дома. Братья начали драться, а после подозреваемый взял нож и нанес им родственнику не менее трех ударов в область шеи.

Вскоре в дом пришла общая знакомая, которая увидев пострадавшего, вызвала медиков и полицейских. Врачи оказали мужчине помощь, но, несмотря на это, потерпевший скончался от полученных ранений.

- Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 29-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ). Подозреваемый задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU