15 Янв. 2020 2020-01-15T11:14:36+03:00

Жители Кубани в 2019 году забыли получить более 13 тысяч документов на недвижимость

Это договоры купли-продажи, а также дарения и выписки из ЕГРН

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В архиве Кадастровой палаты по Краснодарскому краю находится более 13 тысяч забытых документов на недвижимость. Жители заказали документы в офисах МФЦ, но за ними не пришли. Это договоры купли-продажи, а также дарения и выписки из ЕГРН.

- Документы хранятся в офисе МФЦ не более 30 календарных дней. После они автоматически передаются в архив Кадастровой палаты. С этого момента срок хранения документов – бессрочен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Получить забытые документы из архива можно в день обращения – в филиале Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU