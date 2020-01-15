2020-01-15T11:28:46+03:00
Общество

Послание президента Федеральному собранию покажут во всех поликлиниках и МФЦ Адыгеи

Обращение начнется в 12 часов 15 января
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Президент выступит с Посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Фото Zuma\TASSПрезидент выступит с Посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Фото Zuma\TASS
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Страна готовится услышать ежегодное Послание президента, которое определит жизнь страны как минимум на один год. Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 15 января в 12 часов. Его в прямом эфире увидит вся страна.

Как сообщили в ОНФ, в Адыгее послание будут транслировать во всех поликлиниках и МФЦ. Кроме того, россияне смогут услышать его в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте.

Посмотреть трансляцию послания можно на сайте kp.ru, послушать на «Радио «Комсомольская правда».

Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м для Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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