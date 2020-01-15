В Краснодаре две посетительницы уличного кафе в норковых шубах украли гирлянду с фасада

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:44:13+03:00

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О неприятном инциденте в кафе-кондитерской на улице 40 лет Победы в Краснодаре руководство заведения заявило в соцсетях. В поисках воришек в норковых шубах, сначала мирно распивавших прохладительные напитки за столиком на улице, они опубликовали призыв.

- Помимо того, что нарушают закон и пьют в общественном месте, так и ещё воруют. Ждём обратно гирлянды, либо будем обращаться в органы, - заявили представители заведения, подкрепив свои аргументы видео-доказательством преступления.

На кадрах две женщины увлеченно беседуют. В какой-то момент одна из них подходит к маленькой елочке, увитой сверкающим новогодним украшением, и спокойно сматывает гирлянду в клубок. Затем кладет в карман. После этого женская компания спешно ретируется.

Две женщины в норке украли елочную гирлянду в Краснодаре.

На этом же видео зафиксирован еще один эпизод кражи, оставивший в итоге обе новогодние елки у кондитерской без украшений. Правда, мужчина, вслед за представительными дамами "оголивший" елку, предусмотрительно спрятал лицо под капюшоном.

К слову, подобные действия в России квалифицируются уголовным кодексом по статье "Кража" и наказываются несколькими годами тюрьмы. Будьте сознательны!

ИСТОЧНИК KP.RU