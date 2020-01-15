В порту Геленджика буровая установка придавила насмерть рабочего

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:06:24+03:00

От полученных на производстве травм он скончался в больнице

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Инцидент произошел 13 января около 11:30 на территории морского порта Геленджик, в акватории Черного моря на одном из объектов. 49-летнего рабочего ООО «Спектр-Электро» задело корпусом буровой установки «Mait».

- Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений. У него была травма груди и живота, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU