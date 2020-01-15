В Прикубанском округе Краснодара сносят очередной самострой

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:22:45+03:00

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В Прикубанском округе Краснодара сносят самострой. Дом по улице Ратной Славы должны были демонтировать, согласно решению суда, еще в 2016 году. Иск подавала администрация Краснодара.

Владелец самостроя не исполнял решения суда, хотя его неоднократно штрафовали. Также судебные приставы ограничили его в праве на выезд за пределы страны. Здание отключили от всех коммуникаций.

- Теперь администрация Краснодара осуществляет демонтаж незаконно возведенного строения за свой счет с последующим взыскания всех расходов с должника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре улице Западный Обход открыли детсад «Стрекоза». Его уже посещают более 90 детей. Сейчас идет выдача путевок.

ИСТОЧНИК KP.RU