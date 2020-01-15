В Сочи рентгенхирурги помогли мужчине, который испытывал «боли покоя»

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:01:35+03:00

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В Сочинскую городскую больницу №4 обратился 60-летний мужчина. Ранее у него диагностировали атеросклероз поверхностной бедренной артерии. Сосуд был перекрыт бляшкой, мужчина испытывал «боли покоя» (боль при принятии горизонтального положения из-за недостатка кровотока).

Пациенту выполнили высокотехнологичную операцию. Вмешательство длилось 40 минут и проводилось под местной анестезией. Хирурги с помощью специального проводника через небольшой прокол в бедренной артерии ввели баллон, который раздулся до 10 атмосфер. Так, кровоток полностью восстанавливается.

- Мужчине стало лучше буквально на операционном столе. Через три дня его выписали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU