2020-01-15T13:01:35+03:00
Здоровье

В Сочи рентгенхирурги помогли мужчине, который испытывал «боли покоя»

Пациент почувствовал облегчение буквально на операционном столе
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
Изменить размер текста:

В Сочинскую городскую больницу №4 обратился 60-летний мужчина. Ранее у него диагностировали атеросклероз поверхностной бедренной артерии. Сосуд был перекрыт бляшкой, мужчина испытывал «боли покоя» (боль при принятии горизонтального положения из-за недостатка кровотока).

Пациенту выполнили высокотехнологичную операцию. Вмешательство длилось 40 минут и проводилось под местной анестезией. Хирурги с помощью специального проводника через небольшой прокол в бедренной артерии ввели баллон, который раздулся до 10 атмосфер. Так, кровоток полностью восстанавливается.

- Мужчине стало лучше буквально на операционном столе. Через три дня его выписали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре на улице Красноармейской произошла авария на теплосетях
В Сочи рентгенхирурги помогли мужчине, который испытывал «боли покоя»
На Кубани спасатели вызволили кота из колючей проволоки
В Прикубанском округе Краснодара сносят очередной самострой
В порту Геленджика буровая установка придавила насмерть рабочего
В Краснодаре две посетительницы уличного кафе в норковых шубах украли гирлянду с фасада
В Апшеронске местный житель получал пенсию по поддельным документам
Послание президента Федеральному собранию покажут во всех поликлиниках и МФЦ Адыгеи
Жители Кубани в 2019 году забыли получить более 13 тысяч документов на недвижимость
В Краснодаре открыли новый детский сад
В Тихорецком районе мужчина зарезал брата, приревновав к нему свою возлюбленную
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев примет участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию
На Кубани пропал мужчина на инвалидной коляске
В Новороссийске женщине, которая попала в ДТП, сделали трепанацию черепа
На Кубани сельская чиновница принесла на работу поддельный диплом
Краснодарские музеи присоединятся к акции «Музейное селфи»
В Белореченске иномарка сбила подростка на велосипеде
В Анапе к курортному сезону благоустроят новый сквер
В Краснодаре прошли региональные соревнования по легкой атлетике
В городском Дворце культуры Новороссийска открылся новый зал
На Кубани в 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций
Краснодарский край присоединится к акции памяти «Блокадный хлеб»
В Краснодаре сотрудница банка хотела продать данные клиентов
«Остановите разрушение зоны отдыха»: под Темрюком неизвестные раскопали берег Азовского моря
В Краснодаре следователи проверяют сообщения о матери, выкинувшей дочь из купе поезда