В Сочи рентгенхирурги помогли мужчине, который испытывал «боли покоя»
В Сочинскую городскую больницу №4 обратился 60-летний мужчина. Ранее у него диагностировали атеросклероз поверхностной бедренной артерии. Сосуд был перекрыт бляшкой, мужчина испытывал «боли покоя» (боль при принятии горизонтального положения из-за недостатка кровотока).
Пациенту выполнили высокотехнологичную операцию. Вмешательство длилось 40 минут и проводилось под местной анестезией. Хирурги с помощью специального проводника через небольшой прокол в бедренной артерии ввели баллон, который раздулся до 10 атмосфер. Так, кровоток полностью восстанавливается.
- Мужчине стало лучше буквально на операционном столе. Через три дня его выписали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU