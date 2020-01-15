2020-01-15T13:09:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре на улице Красноармейской произошла авария на теплосетях

От тепла и горячей воды отключили 12 многоэтажек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Утром 15 января в районе дома № 57 по Красноармейской произошел порыв трубы диаметром 400 миллиметров. Работы на объекте ведут специалисты АО «АТЭК».

- От тепла и горячей воды временно отключили 12 многоквартирных домов в районе улиц Красной, Карасунской, Гоголя, Чапаева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В настоящее время аварийные бригады АТЭК устраняют порыв на теплотрассе, ведут сварочные работы. На объекте трудятся 10 человек и 4 единицы техники.

Завершить работы планируется к вечеру 15 января, после чего подача горячей воды и тепла будет восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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