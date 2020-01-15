На Кубани обсудили вопросы школьного питания

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:33:14+03:00

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В Краснодарском крае обсудили вопросы школьного питания. Совещание провела вице-губернатор Анна Минькова. Она отметила, что в регионе один из самых высоких охватов в стране школьным питанием – 98,8 процентов.

В крае удалось разработать бесперебойную систему организации питания в школах в муниципалитетах. Где нет своих столовых, эти вопросы переданы на аутсорсинг – это 774 школы.

Также обсудили переход на индивидуальный подход к каждому ребенку. Впервые вводится такой термин, как здоровое питание. В настоящее время разрабатываются стандарты, которые помогут сделать школьное меню более полноценным. Они научат детей правильному питанию и помогут адаптировать меню для детей с различными заболеваниями.

- Все муниципалитеты, замглавы по социальным вопросам будут держать безопасность школьного питания на особом контроле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU