В Краснодаре братья промышляли кражами

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:52:05+03:00

Украденное имущество злоумышленники сдавали в ломбарды или продавали случайным прохожим

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В Краснодаре полицейские задержали двух братьев. Их заподозрили в серии краж.

Следствием было установлено, что с ноября 2019 года мужчины отжимали окна и проникали в чужие дома. Так, они обокрали шесть жилищ, расположенных в различных садоводческих товариществах Краснодара.

Братья похищали ювелирные изделия, деньги, бытовую технику. Однажды вынесли и норковую шубу. Украденное имущество злоумышленники сдавали в ломбарды или продавали случайным прохожим. Ущерб потерпевшим составил более 250 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ. Они находятся под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU