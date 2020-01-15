В Краснодаре братья промышляли кражами
В Краснодаре полицейские задержали двух братьев. Их заподозрили в серии краж.
Следствием было установлено, что с ноября 2019 года мужчины отжимали окна и проникали в чужие дома. Так, они обокрали шесть жилищ, расположенных в различных садоводческих товариществах Краснодара.
Братья похищали ювелирные изделия, деньги, бытовую технику. Однажды вынесли и норковую шубу. Украденное имущество злоумышленники сдавали в ломбарды или продавали случайным прохожим. Ущерб потерпевшим составил более 250 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемых расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ. Они находятся под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU