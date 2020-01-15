Жители Кубани смогут получать федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка
Жители Кубани уже в этом году смогут получить федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка. Его размер составит 466 616 рублей. Кроме того, на 150 тысяч увеличат материнский капитал на второго ребенка, его сумма – 616 617 тысяч рублей.
Новые меры поддержки семей с детьми озвучил Владимир Путин в ежегодном Послании федеральному собранию.
– Это беспрецедентные меры поддержки, такого в стране не было никогда. Мы стараемся также поддерживать семьи с детьми. У нас в крае существует региональный маткапитал на третьего и последующих детей - 129 тысяч рублей. Важно, что с этого года многодетные семьи могут направить деньги на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка, – прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Кроме того, выплаты предусмотрены для семей с детьми от трех до семи лет, в случае, если доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Владимир Путин также поручил обеспечить всех без исключения учеников начальных классов горячим питанием.
- Сейчас на Кубани горячим питанием обеспечены 98,8% детей. Мы уже реализуем программу по строительству школьных столовых в тех образовательных учреждениях, где они отсутствуют, чтобы дети могли получать полноценный горячий обед, - добавил Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU