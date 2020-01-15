2020-01-15T15:25:49+03:00
Общество

Жители Кубани смогут получать федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка

А выплату на второго ребенка увеличат до 616 617 рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Жители Кубани уже в этом году смогут получить федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка. Его размер составит 466 616 рублей. Кроме того, на 150 тысяч увеличат материнский капитал на второго ребенка, его сумма – 616 617 тысяч рублей.

Новые меры поддержки семей с детьми озвучил Владимир Путин в ежегодном Послании федеральному собранию.

– Это беспрецедентные меры поддержки, такого в стране не было никогда. Мы стараемся также поддерживать семьи с детьми. У нас в крае существует региональный маткапитал на третьего и последующих детей - 129 тысяч рублей. Важно, что с этого года многодетные семьи могут направить деньги на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка, – прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кроме того, выплаты предусмотрены для семей с детьми от трех до семи лет, в случае, если доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Владимир Путин также поручил обеспечить всех без исключения учеников начальных классов горячим питанием.

- Сейчас на Кубани горячим питанием обеспечены 98,8% детей. Мы уже реализуем программу по строительству школьных столовых в тех образовательных учреждениях, где они отсутствуют, чтобы дети могли получать полноценный горячий обед, - добавил Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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