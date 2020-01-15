На Кубани в 2020-м году откроются 47 фельдшерско-акушерских пунктов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов.
- Для укрепления первичного звена приобретем и установим 47 ФАПов. Построим 21 офис ВОП, еще 20 спроектируем, - отметил глава региона. - Разработана региональная программа по обеспечению врачей жильем врачей. Первые квартиры на 27 миллионов рублей закупим в ближайшее время.
Владимир Путин в своем ежегодном Послании подчеркнул, что в этом году необходимо в полном объеме завершить развертывание сети ФАПов.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в регионе продолжат работу программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Почти полмиллиарда рублей получат медицинские учреждения на закупку оборудования. Продолжится оснащение сосудистых и онкоцентров, центров амбулаторной онкологической помощи.
- Особое внимание в этом году уделим своевременному льготному обеспечению лекарствами. На эти цели пойдет 6 миллиардов рублей. Впервые закупим лекарства для людей, перенесших инфаркты и инсульты, - добавил Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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