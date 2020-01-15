На доплаты классным руководителям на Кубани выделят два миллиарда рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:19:00+03:00

В этом году ее размер – четыре тысячи рублей

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Все классные руководители Краснодарского края получат федеральную доплату – пять тысяч рублей, о чем объявил Владимир Путин в своем ежегодном Послании. Глава государства при этом призвал сохранить все существующие выплаты в регионах.

На Кубани размер ежемесячную надбавку педагогам в 2020-м не просто сохранят, а увеличат на тысячу рублей.

– Кубанские учителя получают доплату за классное руководство из краевого бюджета с 2014 года, и она будет сохранена. В прошлом году доплата составляла три тысячи рублей, а в этом – четыре тысячи рублей в месяц, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2020 году на поддержку учителей направят около 2 млрд рублей из краевого бюджета. Доплаты получат более 26 тысяч педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU