В Краснодаре в утреннем тумане столкнулись пять автомобилей
Утром 15 января в Краснодаре на улице Калинина произошла массовая авария. На улице Калинина столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
Как сообщают «Кубанские новости», в 7:50 50-летний водитель «семерки» из Славянска-на-Кубани, который ехал со стороны Рубероидного к улице Лукьяненко не справился с управлением и столкнулся со встречными автомобилями «Форд» и «Ниссан».
- Машину откинуло, и ВАЗ-2107 врезался в попутно двигающиеся «БМВ» и «КИА», - рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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