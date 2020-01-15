2020-01-15T16:55:23+03:00
Происшествия

В Краснодаре в утреннем тумане столкнулись пять автомобилей

В аварии на улице Калинина никто не пострадал
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото с места ДТПФото с места ДТП
Изменить размер текста:

Утром 15 января в Краснодаре на улице Калинина произошла массовая авария. На улице Калинина столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Как сообщают «Кубанские новости», в 7:50 50-летний водитель «семерки» из Славянска-на-Кубани, который ехал со стороны Рубероидного к улице Лукьяненко не справился с управлением и столкнулся со встречными автомобилями «Форд» и «Ниссан».

- Машину откинуло, и ВАЗ-2107 врезался в попутно двигающиеся «БМВ» и «КИА», - рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все школы Кубани обеспечат доступом в Сеть к 2021 году
В центре Краснодара устранили аварию на теплосетях
В Сочи на фестивале КВН выступят и команды из УФСИН
В Краснодаре в утреннем тумане столкнулись пять автомобилей
Краснодарский край примет участие в выставке «Зеленая неделя» в Берлине
На доплаты классным руководителям на Кубани выделят два миллиарда рублей
На Кубани в 2020-м году откроются 47 фельдшерско-акушерских пунктов
ВТБ стал лидером по объемам привлечения средств в ПИФы в 2019 году
Жители Кубани смогут получать федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка
В Краснодаре братья промышляли кражами
На Кубани обсудили вопросы школьного питания
В Краснодаре на улице Красноармейской произошла авария на теплосетях
В Сочи рентгенхирурги помогли мужчине, который испытывал «боли покоя»
На Кубани спасатели вызволили кота из колючей проволоки
В Прикубанском округе Краснодара сносят очередной самострой
В порту Геленджика буровая установка придавила насмерть рабочего