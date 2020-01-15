В Сочи на фестивале КВН выступят и команды из УФСИН

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:51:01+03:00

Их будет шесть

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В Сочи пройдет международный фестиваль КВН. В его рамках веселые и находчивые разыграют Кубок на призы ФСИН России.

- Впервые Кубок Клуба веселых и находчивых среди образовательных организаций ФСИН России проводится в рамках Международного фестиваля команд КВН. Также впервые организаторами данного мероприятия выступает не только ФСИН России, но и представители АМиК, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в управлении федеральной службы исполнения наказаний РФ по Краснодарскому краю.

Студенты вузов ФСИН сразятся за Кубок 18 января. Всего на сцену выйдут пять команд КВН из вузов, и одна ГУФСИН России по Свердловской области.

- Команды КВН ФСИН России примут учaстие и в основных играх. По трaдиции фестиваль в Сочи пройдет в два тура и зaвершится Гала-концертом, - сообщили в ведомстве. - Жюри, в состав которого входят известные кaвээнщики, режиссеры, актеры и телеведущие, определит лучших игроков и откроет сезон игр КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU