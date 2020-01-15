В центре Краснодара устранили аварию на теплосетях
В Краснодаре устранили аварию на теплосетях. Утром 15 января в районе дома номер 57 на улице Красноармейской прорвало трубу.
Без тепла временно остались 12 многоквартиных домов в центре города – на улицах Красной, Карасунской, Гоголя и Чапаева. На месте работали 10 человек и четыре единицы техники. К 17:20 аварию устранили, на заполнение систем уйдет некоторое время.
- Сварочные работы АТЭК на поврежденном участке трубопровода завершены. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, тепло и горячая вода в дома жильцов начнут поступать в ближайшее время, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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