2020-01-15T18:17:37+03:00
Общество

Все школы Кубани обеспечат доступом в Сеть к 2021 году

Не менее половины затрат профинансируют из краевого бюджета
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вышки установят в отдаленных населенных пунктахВышки установят в отдаленных населенных пунктах
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Цифровые технологии в Краснодарском крае продолжат свое развитие. Из регионального бюджета профинансируют половину стоимости новых вышек связи

– За два года нам уже удалось сократить количество населенных пунктов с неустойчивой или отсутствующей связью в два раза - с 358 до 184. Чтобы ускорить процесс, с этого года из краевого бюджета будем субсидировать не менее 50% затрат операторам связи, которые строят вышки в труднодоступных территориях, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона к 2021 году все школы края обеспечат доступом к Сети. Кроме того, благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету подключат не менее 620 объектов – школы, органы власти и самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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