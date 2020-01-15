Все школы Кубани обеспечат доступом в Сеть к 2021 году
Цифровые технологии в Краснодарском крае продолжат свое развитие. Из регионального бюджета профинансируют половину стоимости новых вышек связи
– За два года нам уже удалось сократить количество населенных пунктов с неустойчивой или отсутствующей связью в два раза - с 358 до 184. Чтобы ускорить процесс, с этого года из краевого бюджета будем субсидировать не менее 50% затрат операторам связи, которые строят вышки в труднодоступных территориях, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона к 2021 году все школы края обеспечат доступом к Сети. Кроме того, благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету подключат не менее 620 объектов – школы, органы власти и самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты.
ИСТОЧНИК KP.RU