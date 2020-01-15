2020-01-15T19:38:16+03:00
Экономика

На Кубани за год из незаконного оборота изъяли 16,5 тысяч литров алкоголя

Край занимает лидирующие позиции по количеству лицензированных объектов продажи спиртного
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Бюджет Краснодарского края получил 249 млн рублей государственных пошли за лицензирование точек продаж алкогольной продукции. Только в прошлом году выдали и оформили более 4,5 тысяч лицензий. Теперь в крае 10,5 точек продажи спиртного и это ведущий показатель в ЮФО.

- Ведется работа по легализации рынка розничной продажи алкогольной продукции. В прошлом году специалисты ведомства изъяли из незаконного оборота 16,5 тыс. литров – это на 25% больше, чем в 2018 году. При этом доля изъятого контрафактного алкоголя сократилась на 27%, - отмечает руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

При этом более ста предпринимателей и организаций лишились лицензий за грубые нарушения законодательства и продажу контрафакта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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