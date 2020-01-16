2020-01-16T10:11:40+03:00
Общество

Владимир Путин включил атамана Долуду и главу ЗСК Бурлачко в группу по подготовке поправок в Конституцию

Всего в нее вошли 75 человек
Александра ПОДУШКО
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Владимир Путин включил атамана Долуду и главу ЗСК Бурлачко в группу по подготовке поправок в КонституциюВладимир Путин включил атамана Долуду и главу ЗСК Бурлачко в группу по подготовке поправок в Конституцию
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Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда и председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию страны 15 января. Распоряжение вступило в силу со дня его подписания. Всего в группу вошли 75 человек. Это общественные деятели, юристы, законодатели, ученые, музыканты, артисты.

В рабочей группе будет состоять три сопредседателя. Одним из них станет Андрей Клишас. Он занимает должность председателя Комитета Совета Федерации. Также в группу войдет Павел Крашенинников,который является председателем комитета Госдумы. Третьим сопредседателем станет директор Института законодательства Талия Хабриева.

Напомним, жители Кубани смогут получать федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка. А выплату на второго ребенка увеличат до 616 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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