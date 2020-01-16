2020-01-16T07:45:38+03:00
Общество

На Кубани в 2020 году модернизируют 50 котельных

Только десять из них будут построены по краевой программе
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2020 году в Краснодарском крае запланировано полностью модернизировать 50 котельных. В текущем квартале с инвесторами заключат концессии по Северскому, Крыловскому, Успенскому, Красноармейскому, Кавказскому, Калининскому районам и Горячему Ключу. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей.

-Также в Брюховецком и Темрюкском районах приступит к работе инвестор. До конца года намечено заключить концессии по объектам Курганинского, Кущевского, Ейского, Староминского и Мостовского муниципалитетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году планируется заключить 20 энергосервисных контрактов в Тбилисском, Новопокровском, Крымском, Калининском районах и ряде других территорий. Это позволяет существенно экономить бюджетные средства.

Напомним, все школы Кубани обеспечат доступом в Сеть к 2021 году. Не менее половины затрат профинансируют из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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