В Краснодаре пройдет выставка «Татьянин день»
В краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка «Татьянин день». Это уникальный авторский проект созданный художницами из Краснодара Татьяной Поленок, Татьяной Бетехтиной и Татьяной Куркчи.
Мастер декоративно-прикладного искусства Татьяна Поленок представит декоративные панно ручной работы, выполненные в технике лоскутного шитья. Татьяна Бетехтина специализируется на книжной иллюстрации. Посетители познакомятся с сериями графических произведений автора. Преподаватель художественно-графического факультета КубГУ Татьяна Куркчи продемонстрирует натюрморты и пейзажи.
- Художницы через свои произведения раскроют перед зрителем красоту и очарование окружающего мира. Работы можно будет увидеть с 17 по 26 января по адресу: улица Рашпилевская, 32, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU