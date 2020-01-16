В Краснодаре пройдет выставка «Татьянин день»

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:14:28+03:00

Работы можно будет увидеть с 17 по 26 января

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В краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка «Татьянин день». Это уникальный авторский проект созданный художницами из Краснодара Татьяной Поленок, Татьяной Бетехтиной и Татьяной Куркчи.

Мастер декоративно-прикладного искусства Татьяна Поленок представит декоративные панно ручной работы, выполненные в технике лоскутного шитья. Татьяна Бетехтина специализируется на книжной иллюстрации. Посетители познакомятся с сериями графических произведений автора. Преподаватель художественно-графического факультета КубГУ Татьяна Куркчи продемонстрирует натюрморты и пейзажи.

- Художницы через свои произведения раскроют перед зрителем красоту и очарование окружающего мира. Работы можно будет увидеть с 17 по 26 января по адресу: улица Рашпилевская, 32, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU