16 Янв. 2020 2020-01-16T08:45:03+03:00

На Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае сотрудники МЧС обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений. Во время массовых купаний под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест по всей территории Кубани, из них 8 – в Краснодаре.

- На воде возле иорданей будут находиться временные спасательные посты для оказания помощи, будут присутствовать медики и инспекторы ГИМС, представители полиции и казачества. Места купания оборудуют специальными пунктами для временного обогрева и переодевания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по краю

На период проведения праздника Крещения создана группировка сил и средств РСЧС, включающая 2075 человек и 483 единицы техники, в том числе от МЧС России – 181 человек и 63 единицы техники. Это сотрудники «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС России и муниципальные спасатели.

В состав группировки сил и средств ГИМС входят - 100 человек личного состава, из них 87 госинспекторов, 43 маломерных судна и 19 единиц автотехники.

ТАКЖЕ

Крещение 2019 в Краснодаре: Места для купаний

Крещение 2019 в Краснодаре пройдет в ночь на 19 января (читать далее)

Крещение-2020 в Сочи: на курорте определили 12 мест для купаний

Крещенские купания в Сочи пройдут в Черном море, реках и источниках (читать далее)

Где купаться на Крещение в Новороссийске в 2020 году: адреса купелей

В ночь на 19 января жители и гости города совершат омовение (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU