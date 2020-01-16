2020-01-16T08:45:03+03:00
Общество

На Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений

Под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест
Александра ПОДУШКО
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На Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовенийНа Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовенийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Краснодарском крае сотрудники МЧС обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений. Во время массовых купаний под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест по всей территории Кубани, из них 8 – в Краснодаре.

- На воде возле иорданей будут находиться временные спасательные посты для оказания помощи, будут присутствовать медики и инспекторы ГИМС, представители полиции и казачества. Места купания оборудуют специальными пунктами для временного обогрева и переодевания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

На период проведения праздника Крещения создана группировка сил и средств РСЧС, включающая 2075 человек и 483 единицы техники, в том числе от МЧС России – 181 человек и 63 единицы техники. Это сотрудники «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС России и муниципальные спасатели.

В состав группировки сил и средств ГИМС входят - 100 человек личного состава, из них 87 госинспекторов, 43 маломерных судна и 19 единиц автотехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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