В Краснодаре мужчина обокрал собутыльников

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:23:53+03:00

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В Краснодаре к полицейским с заявлением о краже обратились двое местных жителей. Они рассказали, что накануне выпивали в одном из кафе города в компании малознакомого мужчины. После они все вместе поехали в гости к одному из потерпевших.

- Закончив выпивать, приятели легли спать, а когда проснулись, обнаружили, что их обокрали. Злоумышленник забрал телефоны, деньги, четыре банковских карты, золотую цепочку, часы, ключи от квартиры и автомобиля, а также водительского удостоверения. Ущерб составил 112 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полицейские изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, а также установили магазины, где мужчина совершил несколько покупок, используя похищенные банковские карты. Его задержали. Подозреваемым оказался ранее не судимый 19-летний краснодарец. С его слов, часть похищенного имущества он выбросил, а остальное потратил на алкоголь и аренду съемного жилья.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU