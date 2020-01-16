2020-01-16T09:42:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки

Он вымогал деньги у генерального директора предприятия
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взяткиВ Краснодаре сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взяткиФото: Архив "КП"
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В краевой столице в отношении старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело (пп.«а, б» ч.5 ст.290 УК РФ). Они подозреваются в получении взятки.

Еще летом прошлого года полицейский совместно с другими правоохранителями вымогал взятку у генерального директора предприятия. Мужчина угрожал руководителю организации, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия для привлечения его к административной ответственности.

Потерпевший согласился и в тот же день перевел на расчетный счет банковской карты инспектора ГИБДД 40 тысяч рублей.

- 15 января в доме подозреваемого, а также других сотрудников полиции и должностных лиц провели обыски. Обнаружили более 1,5 миллионов рублей, ювелирные изделия и дорогостоящие часы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия с подозреваемым и лицами, в домах которых провели обыски. Выясняются обстоятельства совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности.

- В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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