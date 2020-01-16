16 Янв. 2020 2020-01-16T10:10:04+03:00

В Краснодаре сформировали участки для инвесторов долгостроев Фото: Архив "КП"

Об этом сообщили на заседании краевой межведомственной комиссии

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Мероприятие провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что выполнено поручение о формировании компенсационных земельных участков в поселках Знаменский и Зеленопольский для предоставления инвесторам. Они поставлены на кадастровый учет.

- От трассы М4-Дон сформирован 131 земельный участок. Общая площадь территорий, которые предполагается использовать как компенсационные под жилищное строительство, составляет 103,6 гектара, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также межведомственная комиссия обсудила вопросы завершения строительства жилых комплексов в кубанской столице.

В ЖК «Талисман» уже окончены общестроительные работы. Объект завершается в сжатые сроки благодаря субсидии. ЖК «Территория счастья» и «Южный» инвесторы планируют сдать весной, ЖК «Валентина» – в третьем квартале.

По ЖК «Луч» Фонд защиты прав дольщиков подал заявление в арбитражный суд о признании застройщика банкротом. По ЖК «Большая Российская» Сбербанк будет принимать решение о возможности финансирования объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU