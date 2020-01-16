2020-01-16T10:28:44+03:00
Происшествия

В Новороссийске житель Ижевска похитил автомобиль, принадлежащий каршеринговой фирме

Общий ущерб составил 650 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске житель Ижевска похитил автомобиль, принадлежащий каршеринговой фирмеВ Новороссийске житель Ижевска похитил автомобиль, принадлежащий каршеринговой фирмеФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Новороссийска с заявлением о пропаже автомобиля марки «Кио Рио» обратился руководитель каршеринговой фирмы. Общий ущерб составил 650 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что в компанию обратился клиент, который арендовал иномарку на несколько дней. Он оставил все необходимые документы и деньги. По условиям договора ездить на авто можно только по территории Краснодарского края и республике Адыгея.

- На следующий день сотрудники фирмы по системе слежения определили, что машина находится в Волгоградской области. А спустя еще несколько часов она пропала из поля зрения радаров, а клиент перестал выходить на связь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские объявили мужчину и иномарку в розыск. Вскоре получили информацию, на Урале похожий мужчина пытается заключить договор аренды дорогостоящего автомобиля в местной службе проката машин. Там новороссийские полицейские и задержали 53-летнего жителя Ижевска. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение похищенного авто.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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