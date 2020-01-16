На Кубани в 2019 году девять клиентов Почты России стали миллионерами

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:52:03+03:00

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В 2019 году 171 клиент Почты России стал миллионером, девять из которых – жители Краснодарского края. Всего по всей стране приобрели более 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого выиграл более 3 миллионов рублей. Клиенты Почты России приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

- Общая сумма выигрышей по всем лотереям, распространяемым через Почту России, в 2019 году составила более 3,4 миллиардов рублей. Целевые отчисления от их продажи идут на развитие отечественного спорта, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России».

ИСТОЧНИК KP.RU