В Краснодаре врачи овладели современной методикой лечения травм
Врачи-травматологи Городской клинической больницы №3 Краснодара овладели современной методикой артроскопического шва мениска. Ее совсем недавно внедрили в хирургическую практику. Метод направлен на восстановление функций коленного сустава и считается органносохраняющим.
- Его уникальность состоит в том, что при повреждении мениска и передней крестообразной связки, шов должен выполняться одновременно с восстановлением передней стабильности коленного сустава. Артроскопический шов является хорошей профилактикой развития артроза коленного сустава, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
В Краснодаре врачи активно используют несколько техник проведения операции, позволяющих сохранить пациенту подвижность.
ИСТОЧНИК KP.RU