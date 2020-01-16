В Краснодаре врачи овладели современной методикой лечения травм

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:20:38+03:00

Она была совсем недавно внедрена в хирургическую практику

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Врачи-травматологи Городской клинической больницы №3 Краснодара овладели современной методикой артроскопического шва мениска. Ее совсем недавно внедрили в хирургическую практику. Метод направлен на восстановление функций коленного сустава и считается органносохраняющим.

- Его уникальность состоит в том, что при повреждении мениска и передней крестообразной связки, шов должен выполняться одновременно с восстановлением передней стабильности коленного сустава. Артроскопический шов является хорошей профилактикой развития артроза коленного сустава, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Краснодаре врачи активно используют несколько техник проведения операции, позволяющих сохранить пациенту подвижность.

ИСТОЧНИК KP.RU