В Калининском районе директор организации не платил зарплату сотрудникам
С января по декабрь 2019 года директор организации, которая осуществляет свою деятельность в сфере строительства инженерных коммуникаций, не платил зарплату сотрудникам. Задолженность перед 14 работниками составила более 2,5 миллионов рублей.
- У подозреваемого была возможность выплатить необходимую сумму. Но деньги он использовал на иные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего директора ООО «Газстрой» (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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