В Калининском районе директор организации не платил зарплату сотрудникам

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:33:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С января по декабрь 2019 года директор организации, которая осуществляет свою деятельность в сфере строительства инженерных коммуникаций, не платил зарплату сотрудникам. Задолженность перед 14 работниками составила более 2,5 миллионов рублей.

- У подозреваемого была возможность выплатить необходимую сумму. Но деньги он использовал на иные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего директора ООО «Газстрой» (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU