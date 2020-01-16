2020-01-16T11:44:38+03:00
Происшествия

На Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублей

Из-за денег они избили пенсионерку
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублейНа Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На 83-летнюю жительницу станицы Владимирской напали двое неизвестных. Они избили женщину и потребовали выдать им все имеющиеся деньги и ценности. Забрать им удалось всего 1,5 тысячи рублей.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников. В течение нескольких часов задержали недалеко от места происшествия двоих местных жителей в возрасте 27 и 28 лет.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до 7 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский стрелок завоевал «золото» чемпионата страны
Сочинский Онкодиспансер №2 получил новое оборудование
В Краснодаре на строительство соцобъектов дополнительно выделили около 1 миллиарда рублей
В Кореновске в паллиативном отделении больницы установили новое оборудование
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
В Сочи в поселке Уч-Дере мужчина сломал ногу во время бега
Крещение-2020 в Адыгее: В республике определили восемь мест для купаний
В Геленджике неизвестные стреляли в местного застройщика
В Краснодаре принимают новогодние елки на переработку
В Армавире неизвестные взорвали петарду в пасти бездомной собаки
На Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублей
В Калининском районе директор организации не платил зарплату сотрудникам
В Краснодаре врачи овладели современной методикой лечения травм
На Кубани в 2019 году девять клиентов Почты России стали миллионерами
В Сочи откроется международная арт-выставка «Анимализм»
В Новороссийске житель Ижевска похитил автомобиль, принадлежащий каршеринговой фирме
В Краснодаре сформировали участки для инвесторов долгостроев
В Краснодаре сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взятки
В Краснодаре мужчина обокрал собутыльников
На Кубани в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
На Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений