На Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублей
На 83-летнюю жительницу станицы Владимирской напали двое неизвестных. Они избили женщину и потребовали выдать им все имеющиеся деньги и ценности. Забрать им удалось всего 1,5 тысячи рублей.
Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников. В течение нескольких часов задержали недалеко от места происшествия двоих местных жителей в возрасте 27 и 28 лет.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до 7 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU