16 Янв. 2020 2020-01-16T11:44:38+03:00

На Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

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На 83-летнюю жительницу станицы Владимирской напали двое неизвестных. Они избили женщину и потребовали выдать им все имеющиеся деньги и ценности. Забрать им удалось всего 1,5 тысячи рублей.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников. В течение нескольких часов задержали недалеко от места происшествия двоих местных жителей в возрасте 27 и 28 лет.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до 7 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU