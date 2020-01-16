В Армавире неизвестные взорвали петарду в пасти бездомной собаки
На одной из улиц Армавира местные жители обнаружили бездомную собаку в тяжелом состоянии. Неизвестные взорвали в пасти животного петарду. У пса образовалась незаживающая рана.
Активисты забрали собаку с улицы и увезли в ветеринарную клинику. Теперь на лечение животного собирают деньги.
- В тяжелом состоянии бедное животное находилось несколько дней, жуткий запах гнили и жуткое истощение, - сообщает «Регион online» со ссылкой на волонтеров зоозащитного движения «Котофеи».
Многие жители города просят найти и наказать живодеров, сделавших такое с бездомным животным.
ИСТОЧНИК KP.RU