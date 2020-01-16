2020-01-16T12:05:51+03:00
Происшествия

В Армавире неизвестные взорвали петарду в пасти бездомной собаки

Пса доставили в ветеринарную клинику
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Регион online»Фото: «Регион online»
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На одной из улиц Армавира местные жители обнаружили бездомную собаку в тяжелом состоянии. Неизвестные взорвали в пасти животного петарду. У пса образовалась незаживающая рана.

Активисты забрали собаку с улицы и увезли в ветеринарную клинику. Теперь на лечение животного собирают деньги.

- В тяжелом состоянии бедное животное находилось несколько дней, жуткий запах гнили и жуткое истощение, - сообщает «Регион online» со ссылкой на волонтеров зоозащитного движения «Котофеи».

Многие жители города просят найти и наказать живодеров, сделавших такое с бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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