В Краснодаре принимают новогодние елки на переработку
Жителям Кубани предлагают не выкидывать елки, а сдать на переработку. Эколого-биологический центр Краснодарского края запустил акцию «Елки, палки и щепа».
– Эту акцию мы проводим не первый год, – рассказали «КП»-Кубань» организаторы. – Прошло всего два дня, как мы запустили ее, но краснодарцы активно везут нам своих зеленых красавиц. За этот период мы получили около ста елок.
Дальнейшая судьба хвойных известна – их измельчат с помощью специальной перерабатывающей техники. А щепки пустят на подстилку и утепление вольеров животных, которые находятся в Эколого-биологическом центре.
– Мельчить будем сухие, а те, что еще не осыпались, дадим кроликам и козам на корм, – пояснили сотрудники.
Также опилки и щепу специалисты будут использовать в целях профилактики вирусных заболеваний.
Привезти деревья можно с 9 утра до 17 вечера ежедневно, конец акции – 25 января. Кубанцев с елками ждут по адресу: г. Краснодар, ул. 40-летия Победы,1. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(861)252-11-36.
ИСТОЧНИК KP.RU
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