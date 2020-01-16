В Краснодаре принимают новогодние елки на переработку

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:19:54+03:00

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Жителям Кубани предлагают не выкидывать елки, а сдать на переработку. Эколого-биологический центр Краснодарского края запустил акцию «Елки, палки и щепа».

– Эту акцию мы проводим не первый год, – рассказали «КП»-Кубань» организаторы. – Прошло всего два дня, как мы запустили ее, но краснодарцы активно везут нам своих зеленых красавиц. За этот период мы получили около ста елок.

Дальнейшая судьба хвойных известна – их измельчат с помощью специальной перерабатывающей техники. А щепки пустят на подстилку и утепление вольеров животных, которые находятся в Эколого-биологическом центре.

– Мельчить будем сухие, а те, что еще не осыпались, дадим кроликам и козам на корм, – пояснили сотрудники.

Также опилки и щепу специалисты будут использовать в целях профилактики вирусных заболеваний.

Привезти деревья можно с 9 утра до 17 вечера ежедневно, конец акции – 25 января. Кубанцев с елками ждут по адресу: г. Краснодар, ул. 40-летия Победы,1. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(861)252-11-36.

ИСТОЧНИК KP.RU