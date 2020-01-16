2020-01-16T12:26:09+03:00
Происшествия

В Геленджике неизвестные стреляли в местного застройщика

Пули не задели мужчину
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике неизвестные стреляли в местного застройщикаВ Геленджике неизвестные стреляли в местного застройщикаФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел 13 января на улице Прасковеевской в Геленджике. По сообщениям очевидцев, группа неизвестных открыла стрельбу по местному жителю. Целились в ноги, но ни одна из четырех пуль не попала в него

- Отмечается, что стреляли в местного застройщика Артура Эльбаева. Он уцелел, злоумышленники скрылись с места преступления. Потерпевший написал заявление в полицию, - сообщают "Кубанские новости".

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному факту 14 января в ОМВД России по Геленджику было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

- Также проводится комплекс мероприятий, направленный на установление злоумышленников, - добавили в ведомстве.

Из кого оружия стреляли полиция не называет.

Напомним, на Кубани двое мужчин напали на 83-летнюю старушку и украли у нее 1,5 тысячи рублей. Из-за денег они избили пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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