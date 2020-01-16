Крещение-2020 в Адыгее: В республике определили восемь мест для купаний
Православные верующие Адыгеи готовятся отметить праздник Крещения Господня. В ночь на 19 января в республике освятят восемь мест для проведения обряда омовения.
В Майкопе погрузиться в воду можно в бессейне Свято-Троицкого собора, который будет доступен с ночи 18 января и в течение дня 19 января.
Кроме того, окунуться можно будет в целебные источники хутора Гавердовского и в поселке Победа у Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря.
Также крещенские купания пройдут на озере в поселке Каменномостском и в станице Дондуковской на реке Фарс, а также на термальных источниках в Майкопском районе.
Православные верующие также могут совершить обряд омовения у Свято-Никольского храма в поселке Тульском, храма Константина и Елены в селе Еленовском Красногвардейского района, Пантелеимоновского храма в поселке Новом Тахтамукайского района.
Ранее «КП-Кубань» сообщала о том, где пройдут крещенские купания в Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»