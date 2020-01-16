В Сочи в поселке Уч-Дере мужчина сломал ногу во время бега
15 января в службу спасения позвонил диспетчер скорой помощи. Он сообщил, что в Уч-Дере в районе пляжа 58-летний мужчина во время бега сломал ногу.
- Ему требовалась транспортировка из труднодоступного места. Прибывшие сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» уложили пострадавшего на носилки и около 400 метров несли к машине скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
У бегуна очень сильно болела нога, поэтому спасатели действовали предельно аккуратно. Пострадавшего, который оказался жителем Гомеля, передали медикам. Мужчину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU