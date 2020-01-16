2020-01-16T12:38:51+03:00
Происшествия

В Сочи в поселке Уч-Дере мужчина сломал ногу во время бега

На помощь к нему пришли спасатели
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Кубань-СПАС"Фото: "Кубань-СПАС"
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15 января в службу спасения позвонил диспетчер скорой помощи. Он сообщил, что в Уч-Дере в районе пляжа 58-летний мужчина во время бега сломал ногу.

- Ему требовалась транспортировка из труднодоступного места. Прибывшие сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» уложили пострадавшего на носилки и около 400 метров несли к машине скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

У бегуна очень сильно болела нога, поэтому спасатели действовали предельно аккуратно. Пострадавшего, который оказался жителем Гомеля, передали медикам. Мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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