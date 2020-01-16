2020-01-16T13:04:09+03:00
Здоровье

В Кореновске в паллиативном отделении больницы установили новое оборудование

На это из краевого бюджета выделили 5,9 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Для паллиативного отделения центральной райбольницы Кореновска приобрели новое оборудование. Это медицинские кровати, кресла-каталки, тележки для перевозки больных, обеззараживатель воздуха, автоматические дозаторы лекарств, изделия для энтерального питания, два аппарата искусственной вентиляции легких, шприцевой насос.

- На технику было затрачено 5,9 миллионов рублей из краевого бюджета. Высококачественное оборудование позволит пациентам улучшить качество жизни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как уточнили в министерстве здравоохранения края, на оснащение отделений паллиативной помощи больниц Кубани в 2019 году выделил 108,9 миллионов рублей.

Напомним, в Краснодаре врачи овладели современной методикой лечения травм. Она была совсем недавно внедрена в хирургическую практику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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