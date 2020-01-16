В Краснодаре на строительство соцобъектов дополнительно выделили около 1 миллиарда рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:21:13+03:00

Это будут школы и физкультурно-оздоровительные комплексы

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В Краснодаре прошло 91 заседание городской Думы. Депутаты поддержали изменения в доходную и расходную части местного бюджета. Почти 977 миллионов рублей выделят на возведение школ, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

- Расходы увеличат за счет средств, которые поступили из федерального бюджета. Это почти 569 миллионов рублей. А также из собственных доходов города. Это почти 557 миллионов рублей, - рассказал директор департамента финансов Александр Чулков.

- Федеральные деньги направят на продолжение строительства трех общеобразовательных школ: в Новознаменском жилом районе (ЖК «Сосновый бор), по улице Изобильной и по Конгрессной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Средства из городского бюджета выделят на образовательные учреждения: по улице Марины Цветаевой, Красных партизан, ¼. А также на проектирование и строительство нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов.

Напомним, в Краснодаре сформировали участки для инвесторов долгостроев. Об этом сообщили на заседании краевой межведомственной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU