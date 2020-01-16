Сочинский Онкодиспансер №2 получил новое оборудование

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:34:51+03:00

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Современное оборудование появилось в Онкологическом диспансере №2 в Сочи. Медицинская техника позволяет выполнять хирургическое лечение пациентов со злокачественными новообразованиями на более высоком уровне.

- Его поставили в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В операционных установили светодиодные хирургические светильники, операционные столы, эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций.

Напомним, в Кореновске в паллиативном отделении больницы установили новое оборудование. На это из краевого бюджета выделили 5,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU