2020-01-16T13:53:09+03:00
Спорт

Краснодарский стрелок завоевал «золото» чемпионата страны

Он прошел отбор в национальную сборную
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В Ижевске прошел чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия. Участие в турнире приняли более 300 спортсменов из 40 регионов страны.

- Кубань отправила на соревнования 10 человек из краевого Центра олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта. Наиболее успешно выступил краснодарец Михаил Азаренко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Ему удалось завоевать сразу две золотых награды в упражнениях «ВП/ДМ-60» и «ВП/ДМ-40 микс». Благодаря этому результату он прошел отбор в национальную сборную для участия в континентальном чемпионате. Соревнование пройдет в польском Вроцлаве в третьей декаде февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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