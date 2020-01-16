2020-01-16T14:52:06+03:00
Общество

В Краснодаре начали разбирать главную городскую елку

За четыре дня город избавится от новогоднего наряда
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Краснодара.Фото: администрации Краснодара.
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Новогодние праздники закончились, а потому на Главной городской площади начали разбирать елку. Для демонтажа задействованы две бригады специалистов и специальная техника — две «мехруки».

- Игрушки уже сняли, световые гирлянды разобрали, - рассказали «КП» - Кубань» в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». - Сейчас рабочие приступят к демонтажу самой конструкции. Разобранную и упакованную елку снова отправят на специальный склад до следующих новогодних праздников.

Как говорят специалисты, на демонтаж уйдет два дня - уже в субботу, 18 января площадь около мэрии заметно опустеет. Правда, у краснодарской ребятни еще есть время прокатиться на качелях - аттракционы будут работать до конца января.

Стоит сказать, всего в городе разберут девять искусственных елок, которые установили в декабре 2019 года на площадях и в городских парках. Все работы будут завершены к 20 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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