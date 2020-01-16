Мэр Краснодара предложил сделать улицу Красноармейскую пешеходной

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:06:33+03:00

Возможно, ее будут перекрывать по выходным, как и Красную

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Глава Краснодара Евгений Первышов предложил привести в порядок улицу Красноармейскую и сделать ее пешеходной по выходным по типу улицы Красной.

- Улица Красноармейская может стать еще одной достопримечательностью города, интересной для пешеходного туризма, как и улица Красная. Для этого нам необходимо навести порядок, в том числе и визуальный, - рассказал Евгений Первышов.

Улица Красноармейская в центре Краснодара – центр ночной жизни города, она знаменита большим количеством клубов, баров и прочих увеселительных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU