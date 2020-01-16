Мэр Краснодара предложил сделать улицу Красноармейскую пешеходной
Глава Краснодара Евгений Первышов предложил привести в порядок улицу Красноармейскую и сделать ее пешеходной по выходным по типу улицы Красной.
- Улица Красноармейская может стать еще одной достопримечательностью города, интересной для пешеходного туризма, как и улица Красная. Для этого нам необходимо навести порядок, в том числе и визуальный, - рассказал Евгений Первышов.
Улица Красноармейская в центре Краснодара – центр ночной жизни города, она знаменита большим количеством клубов, баров и прочих увеселительных заведений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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