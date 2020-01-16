2020-01-16T15:54:42+03:00
Общество

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала смена естественно-научной и технической направленности «Море – мой ориентир»

Участниками проекта стали 150 школьников 11-16 лет из разных регионов России
Иван ЕГОРОВ
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В «Орлёнке» мальчишки и девчонки станут курсантами Академии морских профессийВ «Орлёнке» мальчишки и девчонки станут курсантами Академии морских профессий
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Среди них: учащиеся морских школ и флотилий, победители олимпиад по истории и географии, конкурсов по научно-техническому творчеству и судомоделированию, а также подростки, увлечённые морской тематикой.

Программа направлена на гражданское воспитание и осознание ценностей настоящего патриота своей Родины: мужества, отваги, чести и достоинства.

«Эта программа позволит ребятам расширить знания по истории и традициям морского флота России, воспитать чувство патриотизма к Родине, получить опыт командной работы над созданием и реализацией собственных проектов, проявить лидерские качества. Вне сомнения, приобретённые знания и навыки расширят кругозор ребят и помогут им в определении будущей профессии», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В «Орлёнке» мальчишки и девчонки станут курсантами Академии морских профессий, на занятиях которой они узнают историю кораблестроения и создания военно-морской авиации, научатся выполнять взлёт на компьютерных авиатренажёрах Су-33, вязать узлы и ориентироваться по звёздам. Орлята углубят знания о подвигах моряков, проявивших себя в сражениях Великой Отечественной войны, изучат особенности Чёрного моря и его обитателей, а также обсудят его экологические проблемы. Объединившись в группы, ребята разработают собственные социальные проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в регионах страны.

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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала смена естественно-научной и технической направленности «Море – мой ориентир»
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