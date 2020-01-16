В Северском районе юристу грозит пожизненный срок за аферу и убийство обманутой пенсионерки

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:14:01+03:00

Одна из женщин поняла, что стала жертвой мошенницы, и собиралась обратиться в полицию, но не успела

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На Кубани закончилось расследование громкого уголовного дела. Сами преступления, в совершении которых обвиняют 42-летнюю жительницу Северского района, произошли больше пяти лет назад.

- По версии следствия, женщина с 2012 по 2015 годы получила от пяти семей доверенности на представление их интересов в судах. При этом выполнять свои обязательства она и не планировала, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

В погоне за кругленькой суммой денег лже-юрист путем обмана сообщила людям о том, что возникла якобы необходимость получить справки, документы из различных государственных инстанций и приобщить их к материалам гражданских дел, производства судебных экспертиз по гражданским делам, а также передать «гонорар за работу» служителям Фемиды, в том числе Краснодарского краевого суда. Эти деньги должны были помочь вынести положительные решения.

Под вымышленным предлогом юрист сумела получить 5 миллионов рублей. Правда, одна из обманутых женщин быстро догадалась, что ее облапошили, и решила припугнуть аферистку, пообещав, что напишет заявление в полицию. Это и стало ее роковой ошибкой.

- В конце декабря 2018 года под предлогом направиться в Краснодар якобы на консультацию к судьям обвиняемая взяла из дома молоток и вывезла 62-летнюю пенсионерку в лесополосу, где и убила ее, - сообщают «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Чтобы скрыть следы преступления, в том числе и от машины на заснеженной дороге, нападавшая направилась в Краснодар, чтобы сменить на СТО зимнюю резину на летнюю. Это вызвало подозрение у мастеров, потому выполнить просьбу автоледи отказались.

- Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд. Рассматривать его будут с участием присяжных. Сейчас обвиняемая под стражей, - добавляют в прокуратуре региона.

Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, но не исключено, что за решеткой она проведет всю оставшуюся жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU