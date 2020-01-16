2020-01-16T17:03:41+03:00
Туризм

На Красную Поляну позвали шамана из Сибири, чтобы он уговорил духов послать снегопад

Осадки ожидают с 19 января
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Сибирский шаман на Красной Поляне Фото: Курорт Красная ПолянаСибирский шаман на Красной Поляне Фото: Курорт Красная Поляна
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На Красной Поляне, где в разгар горнолыжного сезона все еще не хватает снега, отчаялись и пошли на крайние меры. На курорт позвали сибирского шамана Иргаша из Кемеровской области, чтобы он уговорил духов послать на горы Кавказа снегопад.

- Шаман показал гостям курорта, как проходят подобные ритуалы в Горной Шории и Алтае, и позволил им принять участие в обряде для достижения общей цели: комфортного отдыха на всех горнолыжных трассах курорта, - рассказывают в пресс-службе Красной Поляны.

Шаман и гости курорта во время обряда через огонь покормили духов хлебом, мясом и сладостями. На Красной Поляне искренне верят в способности гостя – за время нахождения Иргаша в горах похолодало на семь градусов. Сибирский шаман пообещал, что снегопады придут с 19 января.

- Несмотря на то, что курорт первым среди других горных курортов Сочи открыл горнолыжное катание еще 6 декабря, на данный момент катание открыто только на трассах Центрального сектора и в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3. Трассы Восточного сектора по-прежнему ждут снегопадов, которые за текущий зимний сезон прошли всего дважды и не принесли достаточного количества снега для открытия трасс в данном секторе, - добавили на курорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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