«Надо понять и простить»: инвалидам в Краснодаре объяснили задержки выплат наводнением и пожарами в России

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:55:19+03:00

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В кубанской столице инвалиды и их законные представители ждут, когда возместят сумму, потраченную на приобретенные технические средства реабилитации. Это и специальная обувь, и инвалидные коляски, и трости.

Люди рассчитывали, что деньги перечислят еще до Нового года, но их счета до сих пор пусты. Как сообщает "Живая Кубань", сотрудники ФСС объясняют задержку наводнениями и пожарами в России.

- Я позвонила в фонд. Мне сказали, что деньги из бюджета страны ушли на устранение ЧС, - возмущается мама ребенка-инвалида. - Попросили "понять и простить". Говорят, что в Иркутской области люди остались без жилья. Я сочувствую людям, это действительно большая трагедия, но причем здесь мой ребенок, которому положена по закону компенсация?

Женщина также добавила, что подготовила заявление в прокуратуру Краснодарского края и надеется, что ведомство поможет получить выплаты.

Ранее «Комсомолка» изучила, какие изменения в выплате пособий произойдут в 2020 году и узнала, кому ждать прибавок с 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU