2020-01-16T17:59:05+03:00
Экономика

Кубанским предпринимателям упростили работу с онлайн-кассами

Крупнейший банк запустил новый сервис
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Фото: пресс-служба Банка РНКБФото: пресс-служба Банка РНКБ
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Процесс перехода предпринимателей на использование онлайн-касс должен был завершиться 1 июля 2019 года. Перевести все торговые точки на новую систему кассового расчета требовали поправки к закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов», который 3 июля 2016 года подписал Владимир Путин. Законотворцы отмечают, что установка новых кассовых аппаратов помогает упросить передачу данных в Федеральную налоговую службу.

Крымских бизнесменов реформа, конечно же, тоже коснулась. С июля прошлого года обязаны пользоваться новой кассовой техникой организации, имеющие наемных сотрудников и работающие на общей и по упрощенной системе налогообложения, а также те, кто уплачивает единый налог на временный доход или использует патентную систему налогообложения.

Чтобы упростить ведение бизнеса в Крыму, в РНКБ запустили новый комплексный сервис «Онлайн-касса» для предпринимателей. Банк предлагает различные варианты от частичного до полного комплекса услуг в формате онлайн-кассы со встроенным платежным терминалом и установленным программным обеспечением. Также разработано несколько различных тарифных планов в зависимости от направления бизнеса, в то числе, и для начинающих предпринимателей. Посмотреть тарифные предложения можно на сайте банка.

Как сообщают представители банка, сервис подходит для большинства видов предпринимательской деятельности: оказание услуг, розничная торговля, общественное питание и другие.

Сервис «Онлайн-касса РНКБ» автоматически рассчитывает кредитный лимит на развитие бизнеса, исходя из его оборотов. Кроме того, одно устройство имеет функционал онлайн-кассы и POS-терминала. Бизнесмен может получать консультации работников банка в режиме 24/7, помощь по выбору тарифов и онлайн-касс, также в банке помогут создать личный кабинет и настроить его.

КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ

Необходимо оставить заявку на официальном сайте Банка. Кроме того, можно позвонить в контакт-центр по телефону 88002342727 или обратиться в отделение банка.

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