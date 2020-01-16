Психанула: на Кубани предпринимательнице, наехавшей на пристава во время ареста иномарки, грозит до пяти лет тюрьмы

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:13:50+03:00

За свою ласточку женщина готова была бороться до победы.

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42-летнюю предпринимательницу на дорогах Армавира приставы остановили неслучайно. В тот день у служителей порядка проходил рейд - на дежурстве стояли со специальным радаром, который безошибочно определяет авто, владельцы которых забыли вернуть долг. Он считывает госномера, проверяет по своей базе, и сообщает о неплательщиках.

- Был остановлен Peugeot 307, за рулем его находилась собственница, которая задолжала крупную сумму денег, - говорит пострадавшая в тот день пристав.

Оказалось, что женщина в течение года не заплатила по налогам и сборам 52 тысячи рублей. Не торопилась она и оплачивать коммуналку. Здесь долг был еще выше - 72 тысячи рублей. Служители порядка предложили ей погасить долг на месте, на что получили жесткий отказ.

Тогда пристав начала описывать иномарку хозяйки. Но спустя минуту предпринимательница села за руль и дала по газам, сбив пристава. К счастью для должницы, удар был несильный - служитель порядка отделалась синяками. Далеко уехать владелица иномарки не смогла.

Пристав не получила травмы. Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

- Однако в отношении строптивой гражданки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - Материалы будут переданы в суд.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет. Не исключено, что предпринимательница может получить реальный срок - по закону ей светит до пяти лет тюрьмы.

Стоит сказать, что сама женщина после произошедшего полностью погасила свои долги.

ИСТОЧНИК KP.RU